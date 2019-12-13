ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Шестого декабря в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в регионе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы, обстрелы велись в направлении двух населенных пунктов ЛНР.
"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 59 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.