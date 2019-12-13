ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 59 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.