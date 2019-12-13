РЭЦ примет участие в финансировании поставки в Египет 1300 вагонов ТМХ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. АО " . АО " Российский экспортный центр " участвует в финансировании и страховании контракта на поставку в Египет 1300 вагонов производства российской промышленной группы " Трансмашхолдинг "(ТМХ) на сумму более 1 миллиарда евро; соответствующее соглашение с Египетскими национальными железными дорогами подписано в Каире, сообщает пресс-служба РЭЦ.

В качестве кредиторов сделки выступают "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ) и Венгерский экспортно-импортный банк (HEXIM). Кредиты предоставляются под страховое покрытие национальных экспортно-кредитных агентств двух стран – венгерского MEHIB и российского ЭКСАР (входит в группу РЭЦ). Первый транш сделки будет проведен до конца 2019 года. Поставки вагонов должны быть завершены до 2022 года.

Производство и поставку вагонов осуществляет российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт." (входит в группу "Трансмашхолдинг") на производственных площадках ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (Россия) и Dunakeszi Jarmujavito Kft. (Венгрия).

Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках саммита "Россия – Африка", который прошел в Сочи в конце октября.

"Мы рассчитываем, что это соглашение станет лишь одним из элементов в долгосрочной программе модернизации Египетских железных дорог при помощи российских технологий, российского и международного финансирования. Это соглашение свидетельствует не только об активном развитии сотрудничества с Египтом, но и о востребованности высокотехнологичной продукции отечественного машиностроения на зарубежных рынках", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева

АО "Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, входящий в группу ВЭБ. РЭЦ предоставляет экспортерам российской продукции широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу РЭЦ интегрированы АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк".

В числе мер поддержки - поиск партнеров за рубежом, выставочная деятельность, организация b2b-встреч, бизнес-миссий, аналитика и исследования для экспортеров, помощь в сертификации, патентовании, консультирование по таможенному администрированию, участию в международных проектах.