В Лондоне перенесли заседание суда по экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks . Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря, поскольку подсудимый не смог ознакомиться с материалами дела из-за технических проблем, соответствующее решение в пятницу вынес судья по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Очередное заседание по экстрадиции Ассанжа состоялось в пятницу, на котором подсудимый присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он содержится после выдворения из посольства Эквадора в Лондоне. Ассанж появился в светло-сиреневом свободном джемпере, выглядел уставшим и потерянным.

Защита Ассанжа попросила суд предоставить дополнительное время для изучения материалов дела, так как у подсудимого не было возможности ознакомиться с ним из-за технических проблем с видеосвязью и неудобным временем посещения подсудимого в тюрьме.

Суд принял предложение защиты, назначив следующее заседание на 19 декабря.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.