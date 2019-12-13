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В Лондоне перенесли заседание суда по экстрадиции Ассанжа
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РИА Новости

В Лондоне перенесли заседание суда по экстрадиции Ассанжа

13:43 13.12.2019 (обновлено: 14:08 13.12.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря, поскольку подсудимый не смог ознакомиться с материалами дела из-за технических проблем, соответствующее решение в пятницу вынес судья по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Очередное заседание по экстрадиции Ассанжа состоялось в пятницу, на котором подсудимый присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он содержится после выдворения из посольства Эквадора в Лондоне. Ассанж появился в светло-сиреневом свободном джемпере, выглядел уставшим и потерянным.
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Защита Ассанжа попросила суд предоставить дополнительное время для изучения материалов дела, так как у подсудимого не было возможности ознакомиться с ним из-за технических проблем с видеосвязью и неудобным временем посещения подсудимого в тюрьме.
Суд принял предложение защиты, назначив следующее заседание на 19 декабря.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksШвецияЭквадорДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаДжулиан АссанжЛондонВ мире
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