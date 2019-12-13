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2019-12-13T13:43+0300
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Пирс Броснан сыграет короля в "Золушке"
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РИА Новости

Пирс Броснан сыграет короля в "Золушке"

13:43 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГолливудский актер Пирс Броснан
Голливудский актер Пирс Броснан
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Бывший исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан сыграет отца принца, короля, в мюзикле "Золушка" студии Sony Pictures, сообщает THR.
В картине также снимутся: Билли Портер (крестная Золушки), Идина Мензел (мачеха), Камилла Кабельо (Золушка) и Николас Галицын (принц Роберт).
Режиссером и сценаристом проекта выступит Кэй Кэннон.
Фильм переосмыслит традиционную историю, Золушка в нем будет амбициозной молодой женщиной, которая позволяет себе мечтать о том, чего пока не может себя позволить.
Ранее Броснан уже играл в мюзиклах, так он снимался в двух фильмах Mamma Mia!, за первый он получил премию "Золотая малина", за худшую мужскую роль второго плана.
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КультураКино и сериалыНовости культурыПирс Броснан
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