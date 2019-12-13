Силовики более 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

"За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 20 населенных пунктов республики противник выпустил 94 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 153 гранаты различного типа, 210 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.

В Народной милиции ДНР добавили, что все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории республики, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении семи командиров украинских силовиков.