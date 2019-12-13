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Силовики более 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики более 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

13:42 13.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 100 мин, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 20 населенных пунктов республики противник выпустил 94 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 153 гранаты различного типа, 210 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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В Народной милиции ДНР добавили, что все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории республики, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении семи командиров украинских силовиков.
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