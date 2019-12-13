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Теплоснабжение
2019-12-13T13:39+0300
https://ria.ru/20191213/1562356077.html
Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграл "Силмаш"
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РИА Новости

Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграл "Силмаш"

13:39 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛенинградский Металлический завод ОАО "Силовые машины"
Ленинградский Металлический завод ОАО Силовые машины
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграли "Силовые машины", сообщается в документе опубликованном на сайте Минпромторга.
"Конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", - говорится в тексте документа.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.
На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводил Минпромторг.
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Предусматривается субсидирование НИОКР для головных образцов газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт, а также разработок технологий сервиса компонентов горячего тракта турбин иностранного производства, которые эксплуатируются в России. Определено, что субсидии будут предоставляться компаниям на конкурсной основе, а их максимальный размер составит не более 50% стоимости комплексного проекта, затраты на который оцениваются не менее чем в 6 миллиардов рублей.
Предполагаемый минимальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22 штук.
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ТеплоснабжениеМинистерство промышленности и торговли РФСиловые машиныРоссияЭкономика
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