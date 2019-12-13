Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграл "Силмаш"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграли " Субсидию для создания газовых турбин большой мощности выиграли " Силовые машины ", сообщается в документе опубликованном на сайте Минпромторга

"Конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", - говорится в тексте документа.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.

На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводил Минпромторг.

Предусматривается субсидирование НИОКР для головных образцов газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт, а также разработок технологий сервиса компонентов горячего тракта турбин иностранного производства, которые эксплуатируются в России. Определено, что субсидии будут предоставляться компаниям на конкурсной основе, а их максимальный размер составит не более 50% стоимости комплексного проекта, затраты на который оцениваются не менее чем в 6 миллиардов рублей.