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Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
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РИА Новости

Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

13:36 13.12.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рост стоимости нефти ускорился в пятницу днем, цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов на признаках скорого заключения торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 64,98 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее показатель достигал 65,05 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 0,93%, до 59,73 доллара за баррель.
Министр энергетики РФ Александр Новак
7 октября, 14:36
Новак считает справедливой цену нефти в $50 за баррель
Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают появившиеся в четверг сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки. После это появились сообщения, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.
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