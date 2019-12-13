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СК завел семь новых дел в ходе расследования дела экс-главы СвЖД
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РИА Новости

СК завел семь новых дел в ходе расследования дела экс-главы СвЖД

13:34 13.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Семь новых уголовных дел о деятельности должностных лиц Свердловской железной дороги и предприятий, осуществляющих работы на объектах железной дороги, возбудили в ходе расследования дела бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, сообщает в пятницу СК РФ.
Миронов был задержан в декабре 2018 года, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест. Позже появилась информация о том, что Миронов совершил суицид. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил эту информацию.
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"В рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего начальника железной дороги следственными органами следственного управления возбуждено еще семь уголовных дел о противоправной деятельности как должностных лиц Свердловской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги", так и должностных лиц предприятий, осуществляющих работы на объектах железной дороги", - говорится в сообщении.
СК уточняет, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Миронова. Он обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, с 2015 по 2018 годы бывший начальник железной дороги неоднократно получал взятки от директоров нескольких фирм на сумму около 20 миллионов рублей в виде услуг по разработке эскиз-проекта и рабочей документации для индивидуального жилого дома, расположенного в Московской области.
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Кроме этого, обвиняемый дал указание подчиненному передать принадлежащий РЖД щебень ООО "СВСтройСервис" без заключения договора с последним, считает следствие. Таким образом РЖД был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей, полагают следователи.
"В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность бывшего начальника Свердловской железной дороги... В связи со смертью бывшего начальника Свердловской железной дороги и получением от его близких родственников согласия на прекращение уголовного дела уголовное преследование и дело в отношении него прекращено по нереабилитирующему основанию", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, к законным представителям обвиняемого и к взяткодателям в интересах РФ предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 миллионов рублей, законность происхождения которых документально не подтверждена, и около 20 миллионов рублей, являющихся предметом взяток, сообщает СК.
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Свердловская железная дорогаСледственный комитет РФРЖДМосковская областьРоссияПроисшествия
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