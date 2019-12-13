В Липецкой области сооружены 4 объекта по проекту "Чистая вода"

ЛИПЕЦК,13 дек - РИА Новости. В Липецкой области до конца 2019 года введут в эксплуатацию четвёртый водозаборный комплекс с артезианской водой, оснащенный новейшим оборудованием для обеспечения населения чистой питьевой водой, сообщил РИА Новости заместитель начальника коммунального отдела управления ЖКХ Липецкой области Сергей Лагутенко.

Строительство объектов водоснабжения реализуется в рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Экология".

"В 2019 году на территории Липецкой области будут введены в эксплуатацию четыре новых объекта водоснабжения, оборудованные новейшей техникой, которая позволяет снизить содержание нитратов в воде на 30% . Сегодня запущены уже три скважины, строительство четвёртой - в Долгоруковском районе - завершено, идут подготовительные работы к ее запуску в эксплуатацию", - сообщил Лагутенко.

Он отметил, что технологическое оборудование водозаборного комплекса может работать автономно, без присутствия оператора. "Оборудование в автоматическом режиме производит запуск в случае аварийного отключения электроснабжения и передаёт сигнал об аварии на диспетчерский пункт ОГУП "Липецкоблводоканала", а также на мобильное устройство оператору", - пояснил он.

Большое значение запуска новых водозаборных объектов для жителей Липецкой области подчеркнул главный инженер комплекса "Липецкий" филиала "Центральный" ОГУП "Липецкоблводоканала" Александр Михалёв.

"К примеру, вторая скважина проекта "Чистая вода" в нашем регионе - комплекс "Липецкий", была открыта в Липецком районе, вблизи деревни Студёные Выселки. Вода здесь не только стала великолепного качества, но и запуск новой скважины помог разрешить многолетнюю проблему нехватки воды в летнее время для более чем 1900 жителей деревни", - отметил он.

Глубина скважины комплекса "Липецкий" составляет около 90 метров, до населенного пункта был проложен водопровод длиной более километра .