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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-13T13:33+0300
https://ria.ru/20191213/1562355800.html
В Липецкой области сооружены 4 объекта по проекту "Чистая вода"
https://cdn22.img.ria.ru/images/151574/03/1515740396_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_fedd8ac97d2d7d20e973241d4c4ac126.jpg
РИА Новости

В Липецкой области сооружены 4 объекта по проекту "Чистая вода"

13:33 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК,13 дек - РИА Новости. В Липецкой области до конца 2019 года введут в эксплуатацию четвёртый водозаборный комплекс с артезианской водой, оснащенный новейшим оборудованием для обеспечения населения чистой питьевой водой, сообщил РИА Новости заместитель начальника коммунального отдела управления ЖКХ Липецкой области Сергей Лагутенко.
Строительство объектов водоснабжения реализуется в рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Экология".
"В 2019 году на территории Липецкой области будут введены в эксплуатацию четыре новых объекта водоснабжения, оборудованные новейшей техникой, которая позволяет снизить содержание нитратов в воде на 30% . Сегодня запущены уже три скважины, строительство четвёртой - в Долгоруковском районе - завершено, идут подготовительные работы к ее запуску в эксплуатацию", - сообщил Лагутенко.
Он отметил, что технологическое оборудование водозаборного комплекса может работать автономно, без присутствия оператора. "Оборудование в автоматическом режиме производит запуск в случае аварийного отключения электроснабжения и передаёт сигнал об аварии на диспетчерский пункт ОГУП "Липецкоблводоканала", а также на мобильное устройство оператору", - пояснил он.
Стакан с водой
18 ноября, 16:11Липецкая область
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Большое значение запуска новых водозаборных объектов для жителей Липецкой области подчеркнул главный инженер комплекса "Липецкий" филиала "Центральный" ОГУП "Липецкоблводоканала" Александр Михалёв.
"К примеру, вторая скважина проекта "Чистая вода" в нашем регионе - комплекс "Липецкий", была открыта в Липецком районе, вблизи деревни Студёные Выселки. Вода здесь не только стала великолепного качества, но и запуск новой скважины помог разрешить многолетнюю проблему нехватки воды в летнее время для более чем 1900 жителей деревни", - отметил он.
Глубина скважины комплекса "Липецкий" составляет около 90 метров, до населенного пункта был проложен водопровод длиной более километра .
"Комплекс "Липецкий" также работает в дистанционном режиме. Ощутим и экономический эффект - при необходимости, в ночное время, когда потребление воды снижается, он может быть запущен не в полную мощность или отключён", - заключил Михалев.
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Липецкая областьВодоснабжениеЭкология
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