Глава Кубани призвал принять участие в акции "Елка желаний"

КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу запустил в своем Instagram флешмоб, посвященный благотворительной акции "Елки желаний", и призвал исполнить к празднику детские мечты.
"Сегодня стартовала масштабная ежегодная акция "Елки желаний" благотворительного фонда "Край добра". В крупных торговых центрах Краснодара и муниципальных образований края установлены более 50 елок. На них размещены открытки-снегирьки с мечтами о подарках ребят с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это простые и детские желания, которые каждый из нас может осуществить", - прокомментировал журналистам глава региона.
Губернатор уточнил, что речь идет об адресной помощи. "Каждую купленную игрушку волонтеры доставляют маленькому адресату в канун новогоднего праздника. Ежегодно благодаря этой акции более 10 тысяч мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки с помощью наших неравнодушных жителей. Этот проект я лично считаю важным и необходимым. Отмечу, что первые "Елки желаний" были установлены в крае девять лет назад, теперь эта акция носит масштабный характер, такой способ порадовать мальчишек и девчонок появился и в других регионах", - сказал Кондратьев.
Акция "Елки желаний" продлится до 23 декабря. Губернатор края призвал принять участие в ней и подарить детям на Новый год "возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить их сердца радостью".