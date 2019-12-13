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Краснодарский край
2019-12-13T13:32+0300
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Глава Кубани призвал принять участие в акции "Елка желаний"
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РИА Новости

Глава Кубани призвал принять участие в акции "Елка желаний"

13:32 13.12.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу запустил в своем Instagram флешмоб, посвященный благотворительной акции "Елки желаний", и призвал исполнить к празднику детские мечты.
"Сегодня стартовала масштабная ежегодная акция "Елки желаний" благотворительного фонда "Край добра". В крупных торговых центрах Краснодара и муниципальных образований края установлены более 50 елок. На них размещены открытки-снегирьки с мечтами о подарках ребят с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это простые и детские желания, которые каждый из нас может осуществить", - прокомментировал журналистам глава региона.
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Губернатор уточнил, что речь идет об адресной помощи. "Каждую купленную игрушку волонтеры доставляют маленькому адресату в канун новогоднего праздника. Ежегодно благодаря этой акции более 10 тысяч мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки с помощью наших неравнодушных жителей. Этот проект я лично считаю важным и необходимым. Отмечу, что первые "Елки желаний" были установлены в крае девять лет назад, теперь эта акция носит масштабный характер, такой способ порадовать мальчишек и девчонок появился и в других регионах", - сказал Кондратьев.
Акция "Елки желаний" продлится до 23 декабря. Губернатор края призвал принять участие в ней и подарить детям на Новый год "возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить их сердца радостью".
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