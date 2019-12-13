Глава Кубани призвал принять участие в акции "Елка желаний"

Губернатор уточнил, что речь идет об адресной помощи. "Каждую купленную игрушку волонтеры доставляют маленькому адресату в канун новогоднего праздника. Ежегодно благодаря этой акции более 10 тысяч мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки с помощью наших неравнодушных жителей. Этот проект я лично считаю важным и необходимым. Отмечу, что первые "Елки желаний" были установлены в крае девять лет назад, теперь эта акция носит масштабный характер, такой способ порадовать мальчишек и девчонок появился и в других регионах", - сказал Кондратьев.