Опыт Карелии помог перейти на цифровое телевидение, заявил Волин

Он выступил в пятницу в Москве на заседании государственной комиссии по подготовке к предстоящему в 2020 году 100-летию Республики Карелия.

Волин напомнил, что в нынешнем году на всей территории России завершился переход с аналогового телевещания на цифровое. "Именно в Карелии было придумано использовать волонтеров в помощь людям, когда они настраивали цифровое телевидение. После этой идеи руководства республики в целом в Российской Федерации 70 тысяч волонтеров было использовано на помощь людям (по подключению устройств цифрового телевидения)", - отметил Волин.