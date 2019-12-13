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Опыт Карелии помог перейти на цифровое телевидение, заявил Волин
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РИА Новости

Опыт Карелии помог перейти на цифровое телевидение, заявил Волин

13:32 13.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Идея руководства Карелии по использованию волонтеров, помогающих населению подключиться к цифровому телевидению, была использована по всей России, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Он выступил в пятницу в Москве на заседании государственной комиссии по подготовке к предстоящему в 2020 году 100-летию Республики Карелия.
Волин напомнил, что в нынешнем году на всей территории России завершился переход с аналогового телевещания на цифровое. "Именно в Карелии было придумано использовать волонтеров в помощь людям, когда они настраивали цифровое телевидение. После этой идеи руководства республики в целом в Российской Федерации 70 тысяч волонтеров было использовано на помощь людям (по подключению устройств цифрового телевидения)", - отметил Волин.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияКарелияОбщество
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