Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-13T13:28+0300
https://ria.ru/20191213/1562355565.html
Ученые разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156235/26/1562352647_0:88:1440:898_1036x0_80_0_0_d95c2e540b5c86632e2fa692960c32ba.jpg
РИА Новости

Ученые разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне

13:28 13.12.2019
2653
© Фото : The Journal of Molecular DiagnosticsАкустофлюидный чип для выделения слюнных экзосом
Акустофлюидный чип для выделения слюнных экзосом
© Фото : The Journal of Molecular Diagnostics
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые разработали метод обнаружения в слюне вируса папилломы человека-16 — штамма, вызывающего рак рта и горла. Описание приводится в журнале Journal of Molecular Diagnostics.
Американские ученые из Университета Дьюка, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с британскими коллегами из Бирмингемского университета разработали метод, позволяющий легко проводить анализ слюны на наличие вируса папилломы человека HPV16 — патогенного штамма, вызывающего рак ротоглотки, — онкологического заболевания, которое редко удается выявить на ранних стадиях.
Новый неинвазивный метод назван исследователями акустофлюидным, так как основой анализирующего устройства, созданного учеными, является крошечный акустофлюидный — работающий как с акустическими, так с микрогидродинамическими сигналами — чип, отбирающий из слюны человека экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки), выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.
Считается, что экзосомы играют важную роль в межклеточной коммуникации, и их число увеличивается в связи с развитием некоторых видов рака, в частности рака ротоглотки. Разработанное устройство путем удаления лишних частиц из слюны создает обогащенные экзосомами концентрированные образцы, в которых легко обнаружить специфические для опухоли биомаркеры.
Ученые работают в лаборатории
3 декабря, 18:57РИА Наука
Ученые придумали, как лечить рак стволовыми клетками
"Ежегодно в мире фиксируется приблизительно 115 тысяч случаев орофарингеального рака. Это одно из самых быстрорастущих раковых заболеваний в западных странах, особенно у молодых пациентов. Поэтому крайне важно, чтобы были разработаны методы его раннего выявления, — приводятся в пресс-релизе издательства Elsevier слова руководителя исследования Тони Джун Хуана (Tony Jun Huang) из Университета Дьюка. — Успешное обнаружение вируса HPV16 в слюнных экзосомах, выделенных нашей акустофлюидной платформой, служит основой для создания такого метода".
Исследователи проанализировали образцы слюны, полученные от 10 пациентов с подтвержденным орофарингеальным раком. У восьми из них новый метод выявил опухолевый биомаркер ДНК HPV16.
Авторы отмечают, что их метод позволяет создать автоматизированную систему скрининга — быстрой и дешевой предварительной диагностики рака, связанного с вирусом HPV, проводимой по месту наблюдения пациентов. На обработку анализа слюны в нем уходит менее пяти минут по сравнению с восемью часами, необходимыми для проведения традиционного анализа на биомаркеры. При этом результаты не зависят от вязкости слюны и методов ее сбора.
Кроме того, метод является количественным и подходит для мониторинга развития опухоли или прогресса в ее лечении.
"Благодаря этим характеристикам акустофлюидная технология может значительно превзойти существующие стандарты, ускорить биомедицинские исследования, связанные с экзосомами, и помочь в открытии новых экзосомных биомаркеров", — говорит доктор Хуан.
По словам исследователей, эта технология также может быть использована для анализа других биологических жидкостей, таких как кровь, моча и плазма.
Лейкоциты человека
27 ноября, 15:10РИА Наука
Ученые узнали, почему иммунотерапия рака не всегда эффективна
1000000
Обсудить 0
РИА НаукаракЗдоровьеБирмингемский университетОткрытия - РИА НаукаЛос-Анджелес
Рекомендуем
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг
Uvaria grandiflora
В тропическом цветке обнаружили вещество, убивающее раковые клетки
Конфеты из темного шоколада
Ученые выяснили, в каком случае сладости действуют как алкоголь
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений
Антарктида
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
Шимпанзе
Ученые предположили, что речь возникла 20 миллионов лет назад
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД оценили возможность новой встречи нормандских лидеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
Разведение сил в Донбассе
В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде
В деле Абызова появилась восьмая фигурантка
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ пятый раз за год понизил ключевую ставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали заявление Киева о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
Лента новостейМолния