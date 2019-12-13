Ученые разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые разработали метод обнаружения в слюне вируса папилломы человека-16 — штамма, вызывающего рак рта и горла. Описание Ученые разработали метод обнаружения в слюне вируса папилломы человека-16 — штамма, вызывающего рак рта и горла. Описание приводится в журнале Journal of Molecular Diagnostics.

Американские ученые из Университета Дьюка, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с британскими коллегами из Бирмингемского университета разработали метод, позволяющий легко проводить анализ слюны на наличие вируса папилломы человека HPV16 — патогенного штамма, вызывающего рак ротоглотки, — онкологического заболевания, которое редко удается выявить на ранних стадиях.

Новый неинвазивный метод назван исследователями акустофлюидным, так как основой анализирующего устройства, созданного учеными, является крошечный акустофлюидный — работающий как с акустическими, так с микрогидродинамическими сигналами — чип, отбирающий из слюны человека экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки), выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.

Считается, что экзосомы играют важную роль в межклеточной коммуникации, и их число увеличивается в связи с развитием некоторых видов рака, в частности рака ротоглотки. Разработанное устройство путем удаления лишних частиц из слюны создает обогащенные экзосомами концентрированные образцы, в которых легко обнаружить специфические для опухоли биомаркеры.

"Ежегодно в мире фиксируется приблизительно 115 тысяч случаев орофарингеального рака. Это одно из самых быстрорастущих раковых заболеваний в западных странах, особенно у молодых пациентов. Поэтому крайне важно, чтобы были разработаны методы его раннего выявления, — приводятся в пресс-релизе издательства Elsevier слова руководителя исследования Тони Джун Хуана (Tony Jun Huang) из Университета Дьюка. — Успешное обнаружение вируса HPV16 в слюнных экзосомах, выделенных нашей акустофлюидной платформой, служит основой для создания такого метода".

Исследователи проанализировали образцы слюны, полученные от 10 пациентов с подтвержденным орофарингеальным раком. У восьми из них новый метод выявил опухолевый биомаркер ДНК HPV16.

Авторы отмечают, что их метод позволяет создать автоматизированную систему скрининга — быстрой и дешевой предварительной диагностики рака, связанного с вирусом HPV, проводимой по месту наблюдения пациентов. На обработку анализа слюны в нем уходит менее пяти минут по сравнению с восемью часами, необходимыми для проведения традиционного анализа на биомаркеры. При этом результаты не зависят от вязкости слюны и методов ее сбора.

Кроме того, метод является количественным и подходит для мониторинга развития опухоли или прогресса в ее лечении.

"Благодаря этим характеристикам акустофлюидная технология может значительно превзойти существующие стандарты, ускорить биомедицинские исследования, связанные с экзосомами, и помочь в открытии новых экзосомных биомаркеров", — говорит доктор Хуан.