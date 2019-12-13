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Краснодарский край
2019-12-13T13:23+0300
https://ria.ru/20191213/1562355457.html
На Кубани ожидают высокий урожай озимых
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РИА Новости

На Кубани ожидают высокий урожай озимых

13:23 13.12.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Озимые культуры в Краснодарском крае находятся в хорошем состоянии, ожидается высокий и качественный урожай, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сегодня в целом по краю наши озимые культуры находятся в хорошем состоянии. Аграрии ведут постоянный мониторинг посевов и после зимовки по необходимости готовы провести пересев. Как и в прошлые годы, при севе использовались семена кубанской селекции. Поэтому мы рассчитываем на высокий и качественный урожай", - сказал Кондратьев.
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Губернатор уточнил, что всего этой осенью под урожай 2020 года в Краснодарском крае было засеяно 1,7 миллиона гектаров озимых, 1,5 миллиона из них – пшеница.
"Хочу подчеркнуть, что в нынешнем году аграрии начали пользоваться новой мерой господдержки и страховать сельхозкультуры. На эти цели мы выделили из федерального и краевого бюджетов около 340 миллионов рублей", - добавил глава края.
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Он также отметил, что сейчас аграрии региона активно готовятся к весенним полевым работам - закупают семена яровых культур, удобрения для проведения своевременного и качественного сева. Сегодня в регионе обеспеченность семенами ранних яровых зерновых культур под весенний сев 2020 года превышает 90%.
Краснодарский край в этом году собрал 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Новый урожай на 90% состоит из высококачественной продовольственной пшеницы. В 2018 году регион собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 10,4 миллиона тонн.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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