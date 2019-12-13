На Кубани ожидают высокий урожай озимых

КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Озимые культуры в Озимые культуры в Краснодарском крае находятся в хорошем состоянии, ожидается высокий и качественный урожай, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев

"Сегодня в целом по краю наши озимые культуры находятся в хорошем состоянии. Аграрии ведут постоянный мониторинг посевов и после зимовки по необходимости готовы провести пересев. Как и в прошлые годы, при севе использовались семена кубанской селекции. Поэтому мы рассчитываем на высокий и качественный урожай", - сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что всего этой осенью под урожай 2020 года в Краснодарском крае было засеяно 1,7 миллиона гектаров озимых, 1,5 миллиона из них – пшеница.

"Хочу подчеркнуть, что в нынешнем году аграрии начали пользоваться новой мерой господдержки и страховать сельхозкультуры. На эти цели мы выделили из федерального и краевого бюджетов около 340 миллионов рублей", - добавил глава края.

Он также отметил, что сейчас аграрии региона активно готовятся к весенним полевым работам - закупают семена яровых культур, удобрения для проведения своевременного и качественного сева. Сегодня в регионе обеспеченность семенами ранних яровых зерновых культур под весенний сев 2020 года превышает 90%.