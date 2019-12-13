В МИД оценили возможность новой встречи нормандских лидеров

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Состоится ли встреча лидеров нормандского формата через четыре месяца - пока до конца не ясно, были прецеденты, что встречи переносились, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".
"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда, вроде бы, намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.