В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и автобус, следовавший по городскому маршруту, столкнулись в пятницу в центре Саратова, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 12.40 (11.40 мск) на улице Большая Горная у дома 339.
"По предварительным данным, столкнулись Renault Duster и автобус маршрута №53, в результате ДТП две пассажирки автобуса доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются, добавила она.
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