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В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом

13:21 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и автобус, следовавший по городскому маршруту, столкнулись в пятницу в центре Саратова, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 12.40 (11.40 мск) на улице Большая Горная у дома 339.
"По предварительным данным, столкнулись Renault Duster и автобус маршрута №53, в результате ДТП две пассажирки автобуса доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются, добавила она.
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
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Renault DusterСаратовПроисшествия
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