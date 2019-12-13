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Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
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РИА Новости

Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"

13:18 13.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег студентов-медиков от злоупотребления алкоголем, а также попросил тех из них, кто курит, бросить "смоктать папироску".
По данным пресс-службы белорусского лидера, в пятницу в Минске Лукашенко встретился со студентами и преподавателями медицинских университетов. Лукашенко, в частности, резко высказался против такой вредной привычки, как курение, и посоветовал тем, кто пристрастился к этому, бросить ради сохранения здоровья.
"Курить - это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать (сосать - ред.) эту папироску, а некоторые две пачки в день выкуривают, - это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно", - сказал Лукашенко.
Как отметили в пресс-службе, президент также с юмором заметил, что "не пить" - это, вероятно, не про медиков. Вместе с тем он посоветовал не злоупотреблять и этим.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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