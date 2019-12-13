Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"

"Курить - это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать (сосать - ред.) эту папироску, а некоторые две пачки в день выкуривают, - это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно", - сказал Лукашенко.