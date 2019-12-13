Парламент ДНР принял Гражданский кодекс

"Это фундаментальный документ, во многих государствах его называют второй конституцией, гражданской конституцией, который призван регулировать гражданские отношения. Это самый широкий спектр взаимоотношений, правовых отношений, гражданских. Это чрезвычайно важный этап в жизни нашей республики", - сказал журналистам Бидёвка.