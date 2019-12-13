Парламент ДНР принял Гражданский кодекс

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял Гражданский кодекс, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданский кодекс был рассмотрен на очередном заседании Народного совета в пятницу. Как отметил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка, при разработке документа был взят "за фундаментальный пример гражданский кодекс РФ".
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"Это фундаментальный документ, во многих государствах его называют второй конституцией, гражданской конституцией, который призван регулировать гражданские отношения. Это самый широкий спектр взаимоотношений, правовых отношений, гражданских. Это чрезвычайно важный этап в жизни нашей республики", - сказал журналистам Бидёвка.
Он отметил, что кодекс состоит из четырех книг. Он был принят большинством голосов.
"Первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных правах. Вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются отдельных видов договорных обязательств. Третья регулирует правоотношения в сфере наследственных прав. Четвёртая направлена на создание всестороннего и прозрачного механизма установления интеллектуальных прав", - отметил во время выступления депутат парламента Андрей Баевский.
Гражданский кодекс вступит в силу в июле 2020 года.