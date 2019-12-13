В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось "вскрыть" "Минск-2" на саммите в Париже, хотя он ехал на встречу с этой целью, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Он хотел "вскрыть" "Минск -2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей",- сказал Руденко журналистам.
По его словам, удалось достичь главного - "добиться от Зеленского приверженности минским соглашениям".
"То, с чем Зеленский ехал в Париж, во многом ему этого сделать не удалось",- отметил замглавы российского МИД.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже подчеркивал, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять всё.
На "нормандском" саммите в Париже Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.