В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президенту Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось "вскрыть" "Минск-2" на саммите в Париже, хотя он ехал на встречу с этой целью, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Андрей Руденко

"Он хотел "вскрыть" "Минск -2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей",- сказал Руденко журналистам.

По его словам, удалось достичь главного - "добиться от Зеленского приверженности минским соглашениям".

"То, с чем Зеленский ехал в Париж, во многом ему этого сделать не удалось",- отметил замглавы российского МИД.

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Путин на саммите в Париже подчеркивал, что переписывать Минск нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять всё.

На "нормандском" саммите в Париже Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.