Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам

МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за день у него несколько раз меняется настроение, так что он ночью не может уснуть.
Речь об этом шла на встрече Лукашенко со студентами и преподавателями медицинских университетов. Президент, в частности, сравнил врачебную практику со своей работой.
"Тебе (врачу. — Прим. ред.) за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение", — сказал он.
По словам белорусского лидера, его жизнь устроена почти так же.
"С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь", — признался Лукашенко.
Поэтому, добавил он, ему известно, что такое профессия врача.