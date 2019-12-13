Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам

"Тебе (врачу. — Прим. ред.) за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение", — сказал он.