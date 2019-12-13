В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

"Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше", - передает издание слова главы группы ученых Мэтью Морлигэма, работавшего над проектом шесть лет.