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В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
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РИА Новости

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

13:02 13.12.2019
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© Depositphotos / AchimHBАнтарктида
Антарктида
© Depositphotos / AchimHB
Антарктида. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
Отмечается, что самое глубокое место было обнаружено под ледником Денмана в Восточной Антарктиде.
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"Учитывая массу, данные радаров и информацию о движении льда, мы узнали, какое количество льда заполняет каньон, который, согласно нашим подсчетам, простирается на 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самая глубокая точка на суше", - передает издание слова главы группы ученых Мэтью Морлигэма, работавшего над проектом шесть лет.
"Старые карты показывали менее глубокий каньон, но это было невозможно, чего-то не хватало", - добавил Морлигэм.
В ходе исследования также установлены особенности строения ледников в Антарктиде, которые могут увеличить риск серьезных последствий таяния льдов и отступления ледников.
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