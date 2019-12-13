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Представитель СУЭК вручил награды победителям авторитетного проекта
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РИА Новости

Представитель СУЭК вручил награды победителям авторитетного проекта

12:58 13.12.2019 (обновлено: 12:59 13.12.2019)
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© Фото : СУЭКТехника на карьере Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Техника на карьере Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
© Фото : СУЭК
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Победители рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности" - самого авторитетного российского мероприятия в сфере социальной ответственности – получили награды.
Рэнкинг, организуемый Форумом Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC и газетой "Ведомости", направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Проект поддерживают Минэкономразвития РФ, РСПП, ООН в России. За 11 лет в нём приняло участие свыше 170 российских и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России и имеющих годовой оборот выше 100 миллионов рублей. В проекте 2019 года приняли участие 65 крупных компаний России.
Награды победителям вручил по существующей традиции представитель компании, победившей в прошлогоднем рэнкинге – Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
По правилам проекта компания-победитель не принимает участие в рэнкинге следующего года, а является послом благотворительности и входит в жюри, поэтому СУЭК не принимала участие в рэнкинге 2019 года.
Терминал Дальтрансуголь Сибирской угольной энергетической компании в порту Ванино в Хабаровском крае
2 декабря, 20:13
СУЭК получила премию в области импортозамещения "Приоритет-2019"
Заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев на церемонии награждения отметил постоянно растущую активность российских компаний в сфере корпоративной благотворительности.
"Когда мы начинали, таких компаний были единицы, сейчас же их число увеличивается с каждым годом, при этом год от года растет уровень профессионализма, компетентности в сфере корпоративной социальной ответственности", - сказал Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.
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Сергей ГригорьевСибирская угольная энергетическая компанияРоссияНовости компаний - Экономика
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