Представитель СУЭК вручил награды победителям авторитетного проекта

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Победители рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности" - самого авторитетного российского мероприятия в сфере социальной ответственности – получили награды.

Рэнкинг, организуемый Форумом Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC и газетой "Ведомости", направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Проект поддерживают Минэкономразвития РФ, РСПП, ООН в России. За 11 лет в нём приняло участие свыше 170 российских и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России и имеющих годовой оборот выше 100 миллионов рублей. В проекте 2019 года приняли участие 65 крупных компаний России.

Награды победителям вручил по существующей традиции представитель компании, победившей в прошлогоднем рэнкинге – Сибирской угольной энергетической компании ( СУЭК ).

По правилам проекта компания-победитель не принимает участие в рэнкинге следующего года, а является послом благотворительности и входит в жюри, поэтому СУЭК не принимала участие в рэнкинге 2019 года.

Заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев на церемонии награждения отметил постоянно растущую активность российских компаний в сфере корпоративной благотворительности.