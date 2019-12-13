Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии

"Мы приняли к сведению информацию о победе консерваторов. Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной. Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае консерваторов", - сообщил журналистам Песков в пятницу.