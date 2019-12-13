Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что победа Консервативной партии на выборах в Великобритании позволит выстроить добрые отношения между странами.
По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС.
"Мы приняли к сведению информацию о победе консерваторов. Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной. Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае консерваторов", - сообщил журналистам Песков в пятницу.