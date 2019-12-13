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Проект "Умная Москва" представит "научные" новогодние елки для детей
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РИА Новости

Проект "Умная Москва" представит "научные" новогодние елки для детей

12:47 13.12.2019
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© Фото : проект "Умная Москва"Проект "Умная Москва" представит "научные" новогодние елки для детей
Проект Умная Москва представит научные новогодние елки для детей
© Фото : проект "Умная Москва"
МОСКВА, 13 дек – Проект "Умная Москва". Умная Москва представляет научную елку, где праздник совместили с наукой, чтобы сделать "Елку", на которой новые знания и открытия становятся главными приключениями. “Научный Новый год” для детей от 7 лет можно посетить с 25 декабря и в январские праздники.
Сюжет - новогодний, содержание - научное, атмосфера - праздничная, а все опыты - своими руками.
События новогоднего приключения разворачиваются в Университете Дедов Морозов. К празднику все синтезы снега успешно проведены и запатентованы, гранты за разработку новых морозных узоров получены, олени привиты и накормлены. Деду Морозу остается только забрать все необходимое из лаборатории подаркостроения. Внезапно научные сотрудники получают сообщение от ректора о том, что в здании происходит что-то неладное. Привычные коридоры университета становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно изменяют направление протекания реакций. Чтобы праздник состоялся, ребятам придется выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему выбраться из запутанных коридоров Университета. Вместе с подарками, разумеется.
За два часа ребятам предстоит взломать цветовой код с помощью качественных реакций, сделать экстракты имбиря, мандарина, корицы и хвои чтобы узнать, какой запах главный в этом празднике, починить сердце кибернетического оленя и создать идеальные снежинки с помощью звуковых волн.
Все части новогоднего приключения разработали выпускники химического, физического и биологического факультетов МГУ. Мерные колбы, делительные воронки, экстракторы Сокслета— все будет по-настоящему.
Для родителей в Умной Москве придумали особую программу - научно-популярную лекцию-викторину в стиле стенд-ап. Подводим итоги года, разбираемся, за что дали Нобелевки, за что Шнобелевки, а заодно обсудим, как дела у Илона Маска и насколько мир стал лучше.
В стоимость “Научного нового года” Умной Москвы входит сама елка для детей, научный стендап для их родителей, а также “несладкий подарок” - #неконфеты - химический набор, с которым можно будет продолжить экспериментировать дома всей семьей и немного растянуть праздник.
Длительность программы — чуть более двух часов. До начала в фойе пройдет мини-квест, на котором можно будет размяться перед большим новогодним приключением.
Где: Культурный центр ЗИЛ (м. "Автозаводская") и Новая Школа (м. "Раменки")
Когда: 25-30 декабря 2019 года, 2-8 и 11-12 января 2020 года
Рекомендуемый возраст детей: от 7 до 14 лет
Подробнее по ссылке.
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