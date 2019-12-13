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Названы лучшие игры года
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РИА Новости

Названы лучшие игры года

12:47 13.12.2019
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© Fotolia / Artur MarciniecГеймер во время игрового процесса
Геймер во время игрового процесса
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В США прошла церемония награждения The Game Awards, на которой были объявлены лучшие игры 2019 года. Запись трансляции мероприятия размещена на канале премии в Youtube.
Жюри назвало игрой года Sekiro: Shadows Die Twice от японской компании FromSoftware. По мнению зрителей, победителем в этой номинации стала Fire Emblem: Three Houses.
В номинации "Главная экшн-игра" победила Devil May Cry 5 от компании Capcom.
Лучшей спортивной игрой стала Crash Team Racing Nitro-Fueled.
Приз за лучшую игру для мобильных устройств получила Call of Duty: Mobile.
The Game Awards – ежегодная церемония награждения достижений в сфере компьютерных игр и киберспорта. В 2018 году игрой года стала God of War.
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The Game AwardsСШАВ мире
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