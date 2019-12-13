В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик из Мальчик из Южно-Сахалинска , которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался, его брат-близнец проходит плановую подготовку к такой же операции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее мама 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова сообщила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года. Рома находился с отцом в Москве, а Виталий с мамой - в Сахалинской областной детской больнице, они прибыли в Москву в начале декабря.

Первую операцию братьям проводил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия хотели провести трансплантацию только у Каабака.

"С сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка. Мальчик проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки, был госпитализирован в Детскую клиническую больницу св.Владимира г. Москвы, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов",- говорится в сообщении.

Ребенок скончался из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в пресс-службе.