Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T12:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562353127.html
В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_1e09211935385a622d80f361c4dfa7c4.jpg
РИА Новости

В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек

12:43 13.12.2019
111
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался, его брат-близнец проходит плановую подготовку к такой же операции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее мама 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова сообщила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года. Рома находился с отцом в Москве, а Виталий с мамой - в Сахалинской областной детской больнице, они прибыли в Москву в начале декабря.
Первую операцию братьям проводил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия хотели провести трансплантацию только у Каабака.
"С сожалением сообщает о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка. Мальчик проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки, был госпитализирован в Детскую клиническую больницу св.Владимира г. Москвы, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов",- говорится в сообщении.
Михаил Каабак
28 ноября, 16:54
Каабак заявил, что восемь детей ожидают трансплантацию органов в НЦЗД
Ребенок скончался из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в пресс-службе.
Брат-близнец погибшего мальчика, имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря, сейчас идёт плановая подготовка к операции по пересадке почки, добавили в пресс-службе.
000100
Обсудить 0
Михаил КаабакСахалинМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Прокуратура
В Белгородской области будут судить мужчину, сбившего мать с детьми
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
Пожар с жертвами в Алтайском крае
СК назвал причины пожара на Алтае, в котором погибли шесть человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления наркотиками ребенка в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Урин прокомментировал обвинения в расизме из-за грима в "Баядерке"
Автомобиль скорой помощи
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Флаги России и ЕС
Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС
Девушка у прилавка с овощами
Власти Хакасии объяснили уменьшение прожиточного минимума
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В МИД Китая прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Британией после Brexit
Люди гуляют по набережной
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
12:24В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
12:23В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
12:22В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
Лента новостейМолния