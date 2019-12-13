В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме

БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в центральной Германии, 25 получили ранения разной степени тяжести, сообщили РИА Новости в полиции Бланкенбурга.
"Двадцать пять человек получили ранения разной степени тяжести, один человек ранен смертельно", - сообщил представитель ведомства.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел около 8.55 утра (10.55 мск). На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.
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