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В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
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РИА Новости

В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме

12:40 13.12.2019 (обновлено: 12:45 13.12.2019)
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© Фото : Polizei MagdeburgВзрыв в жилом доме в Германии
Взрыв в жилом доме в Германии
© Фото : Polizei Magdeburg
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в центральной Германии, 25 получили ранения разной степени тяжести, сообщили РИА Новости в полиции Бланкенбурга.
"Двадцать пять человек получили ранения разной степени тяжести, один человек ранен смертельно", - сообщил представитель ведомства.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел около 8.55 утра (10.55 мск). На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.
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