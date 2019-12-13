В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме

"Двадцать пять человек получили ранения разной степени тяжести, один человек ранен смертельно", - сообщил представитель ведомства.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел около 8.55 утра (10.55 мск). На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.