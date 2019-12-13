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Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
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РИА Новости

Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

12:39 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.
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"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Зеленского "о рукопожатии".
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