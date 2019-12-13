Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Зеленского "о рукопожатии".