Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Европа сейчас не готова к самостоятельной роли на международной арене, по этой причине не стоило ожидать со стороны европейских стран отмены санкций против России, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России . По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".

"Дело в том, что продление санкций – процесс запрограммированный. Гораздо проще политически их продлить, нежели не продлевать. Европа на сегодняшний день не готова ни к самостоятельной роли, ни к эмансипации от США. Поэтому здесь проще ничего не менять, чем что-то изменить", - сказал РИА Новости эксперт.

Коктыш отметил, что основание для Европы отменить санкции – это ссора с США, других оснований не будет. "На сегодня очевидно, что Европа совершенно к этому не готова", - сказал он.

По мнению эксперта, отмены санкций от Европы нельзя было ждать после саммита НАТО, который "стал капитуляцией стран Европы перед США".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.