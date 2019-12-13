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Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
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РИА Новости

Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков

12:27 13.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалентин Юмашев
Валентин Юмашев
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Валентин Юмашев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев не согласовывает с Кремлем свои выступления, в которых упоминает президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Юмашев дал публичное интервью Владимиру Познеру в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге. В частности, он заявил, что первый президент РФ Борис Ельцин после переизбрания в 1996 году твердо понимал, что через четыре года уйдет с поста главы государства, а Путин незадолго до назначения первым заместителем главы администрации президента и за два года до вступления в должность главы государства хотел оставить работу в Кремле.
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"Он (Юмашев - ред.) не обязан согласовывать свои выступления в СМИ, это его точка зрения, мы в данном случае ее не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласовывает ли Юмашев с Путиным свои выступления, в которых говорит о нем.
Во время президентской кампании 1996 года Юмашев входил в предвыборный штаб Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ, занимал этот пост до февраля 1997 года. С марта 1997 по декабрь 1998 года был руководителем администрации президента РФ. В конце 1998 года был назначен советником президента РФ на общественных началах.
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"Ельцин-центр"Валентин ЮмашевДмитрий ПесковЕкатеринбургПолитика
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