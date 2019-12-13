В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

"Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению", - сказал Песков журналистам.