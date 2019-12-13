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ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса
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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса

12:10 13.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах населенных пунктов на территории, подконтрольной Украине", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в подконтрольных Киеву Попасной и Станице Луганской у линии соприкосновения в Донбассе. В пресс-службе уточнили, что в подконтрольном Киеву Рубежном обнаружены 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра 72 бригады украинских силовиков.
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