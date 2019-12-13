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2019-12-13T12:05+0300
https://ria.ru/20191213/1562350857.html
Критика не может стать поводом уйти с поста, заявил Мединский
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РИА Новости

Критика не может стать поводом уйти с поста, заявил Мединский

12:05 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости рассказал, что критика не может повлиять на его решение покинуть пост, поскольку за 7,5 лет он стал в этом плане очень толстокожим, главное для него - добиться результата в работе и довести до конца все проекты.
Мединский занимает пост министра культуры с 2012 года.
"Что касается критики — она никак на это не влияет. Я настолько преуспел в толстокожести за последние 7,5 лет, так много узнал о себе, о своей семье, о своих вкусах, что удивить меня очень сложно чем-то. Если говорить серьезно, то самое главное - надо добиваться результата в работе и доводить дело до конца. Есть определенные обязательства, очень много проектов, которые надо доделать", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы он захотел оставить должность.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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Среди таких проектов он назвал Политехнический музей, модернизация которого началась в 2013 году. Открытие Политеха запланировано на декабрь 2020 года. В этом же году планируется открыть Музей Космонавтики имени Циолковского, который строится с 2011 года.
"Кроме Политеха у нас есть Третьяковская галерея, целый квартал вокруг Пушкинского музея, который постепенно преображается. И таких огромных проектов у нас сотни, и их хочется довести до конца. Это моя обязанность, мой долг. Поэтому критика критикой, но надо дело делать... В нашей стране, чтобы добиться результата, надо жить долго", - заключил министр.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Мединским>>
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
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