Критика не может стать поводом уйти с поста, заявил Мединский

"Что касается критики — она никак на это не влияет. Я настолько преуспел в толстокожести за последние 7,5 лет, так много узнал о себе, о своей семье, о своих вкусах, что удивить меня очень сложно чем-то. Если говорить серьезно, то самое главное - надо добиваться результата в работе и доводить дело до конца. Есть определенные обязательства, очень много проектов, которые надо доделать", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы он захотел оставить должность.