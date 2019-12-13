В Белгородской области будут судить мужчину, сбившего мать с детьми

ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Житель Житель Белгородской области , который в пьяном виде на чужой машине сбил насмерть ехавших на велосипедах женщину с двумя детьми, предстанет перед судом, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Авария произошла 7 октября около 17.25 мск в Ровеньском районе. По данным полиции, на автодороге "Россошь – Старобельск – Лозная" вблизи хутора Клиновый машина сбила женщину с двумя детьми, которые ехали на велосипедах, водитель скрылся. Женщина 1981 года рождения, ее 12-летний сын и 10-летняя дочь скончались на месте происшествия.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В тот же вечер полиция объявила о задержании на улице поселка Ровеньки подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.

"Заместитель прокурора Белгородской области Эдуард Емец утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Ровеньского района... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ровеньский районный суд Белгородской области", - говорится в сообщении.