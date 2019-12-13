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Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"
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РИА Новости

Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"

11:57 13.12.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоМоржи
Моржи
© РИА Новости / Вера Костамо
Моржи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Экологи обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность продажи компаниями-отловщиками шести моржат из "китовой тюрьмы" для последующей перевозки животных в Китай, сообщил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи указанных моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора.
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"Прошу внести предостережение в адрес Росприроднадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ при рассмотрении заявлений и выдаче разрешений СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ред.) на вывоз морских млекопитающих, выловленных в культурно-просветительских целях, провести проверку законности продажи 6 особей моржат ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум ДВ" компании ООО "Акватория" и принять необходимые меры прокурорского реагирования в отношении правонарушителей", - говорится в обращении организации "Эковахта Сахалина", копию которого Лисицын предоставил РИА Новости.
В своем обращении экологи ссылаются на решение Южно-Сахалинского суда, который в мае признал, что "культурно-просветительская цель в сфере рыболовства не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы РФ". Кроме того, суд установил, что закон предусматривает использование добытых водных биоресурсов только теми, кто их выловил. Решение суда вступило в законную силу.
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На основании этого же решения экологи направили обращение в Росприроднадзор, в нем они просят отказать "Акватории" в выдаче разрешений СИТЕС на вывоз за рубеж моржат, а также отказывать любым другим заявителям в выдаче разрешений на вывоз за границу морских животных.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
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РосприроднадзорГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинКитайОбщество
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