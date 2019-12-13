Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T11:56+0300
https://ria.ru/20191213/1562350359.html
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/151967/30/1519673011_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cf7bd0233e9bfa679641fe44ccb364b5.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе

11:56 13.12.2019
1305
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В пределах участка разведения №1 в районе населенного пункта Станица Луганская отмечается нахождение военнослужащих 46-й бригады ВС Украины на оставленных ранее позициях, что является прямым нарушением пункта 8 рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, подписанного 20 сентября 2016 года и запрещающего нахождение военнослужащих на участках разведения сторон", - заявили в пресс-службе.
Президент Украины Владимир Зеленский
00:42
Зеленский рассказал о "последнем плане" по урегулированию в Донбассе
По данным оборонного ведомства ЛНР, эта информация также подтверждается Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.
110097
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разведение сил в Донбассе
В Кремле прокомментировали идею об изменении Минских соглашений
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Лента новостейМолния