В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе

"В пределах участка разведения №1 в районе населенного пункта Станица Луганская отмечается нахождение военнослужащих 46-й бригады ВС Украины на оставленных ранее позициях, что является прямым нарушением пункта 8 рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, подписанного 20 сентября 2016 года и запрещающего нахождение военнослужащих на участках разведения сторон", - заявили в пресс-службе.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.