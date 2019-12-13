"Мосгортранс" отсудил 657 тысяч рублей у организаторов акции 3 августа

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу взыскал в пользу "Мосгортранса" более 657 тысяч рублей с организаторов несанкционированного митинга 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить полностью", - огласила решение судья.
Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями. Ответчиками заявлены Любовь Соболь и Георгий Албуров.
До этого "Мосгортранс" уже взыскал 1,2 миллиона рублей с организаторов несанкционированной акции, которая прошла 27 июля.
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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