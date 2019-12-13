Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T11:55+0300
https://ria.ru/20191213/1562350323.html
"Мосгортранс" отсудил 657 тысяч рублей у организаторов акции 3 августа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

"Мосгортранс" отсудил 657 тысяч рублей у организаторов акции 3 августа

11:55 13.12.2019
151
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу взыскал в пользу "Мосгортранса" более 657 тысяч рублей с организаторов несанкционированного митинга 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить полностью", - огласила решение судья.
Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями. Ответчиками заявлены Любовь Соболь и Георгий Албуров.
До этого "Мосгортранс" уже взыскал 1,2 миллиона рублей с организаторов несанкционированной акции, которая прошла 27 июля.
Любовь Соболь
12 сентября, 10:27
К Соболь и Албурову подали еще пять исков из-за несанкционированной акции
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
2000003
Обсудить 0
Любовь СобольГеоргий АлбуровМосковская городская думаМоскваМосгортрансПроисшествия
Рекомендуем
Покупатель в магазине в отделе фруктов
Делегация из Эквадора обсудит в Москве ситуацию с поставками бананов
Таракан
В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
Девушка у прилавка с овощами
Власти Хакасии объяснили уменьшение прожиточного минимума
Флаги России и ЕС
Эксперт призвала Россию развивать торговлю без оглядки на санкции ЕС
Моржи
Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"
Молоток судьи
Суд оставил под стражей замминистра здравоохранения Ростовской области
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Критика не может стать поводом уйти с поста, заявил Мединский
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Урин прокомментировал обвинения в расизме из-за грима в "Баядерке"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Лента новостейМолния