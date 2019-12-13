"Мосгортранс" отсудил 657 тысяч рублей у организаторов акции 3 августа

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу взыскал в пользу " Симоновский суд Москвы в пятницу взыскал в пользу " Мосгортранса " более 657 тысяч рублей с организаторов несанкционированного митинга 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить полностью", - огласила решение судья.

Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями. Ответчиками заявлены Любовь Соболь и Георгий Албуров.

До этого "Мосгортранс" уже взыскал 1,2 миллиона рублей с организаторов несанкционированной акции, которая прошла 27 июля.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.