В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов

КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Компания Delivery Club проводит проверку после появления видео, на котором фирменный рюкзак для доставки еды заснят среди тараканов в красноярской квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее на сайте местного телеканала "ТВК" появилось видео очевидца, который запечатлел рюкзак в квартире среди тараканов. Автор видео за кадром сообщает, что является дезинсектором и приехал обрабатывать квартиру от насекомых. Он утверждает, что посоветовал хозяевам квартиры убрать сумку на балкон, так как после процедуры с ней будет нежелательно ходить по городу, однако они отказались.
"Попавший на видео рюкзак, безусловно, больше не будет использоваться для доставки. Курьеры, доставляющие заказы Delivery Club в Красноярске, работают в логистических компаниях, с которыми мы сотрудничаем. Мы проверим работу подрядчика, являющегося работодателем данного курьера. Владелец сумки уже исключен из списка курьеров, авторизованных для работы с Delivery Club", - говорится в официальном ответе пресс-службы.
Там также уточнили, что рюкзаки между сменами остаются у курьеров, и к условиям их хранения предъявляются строгие требования, состояние сумок регулярно проверяется.