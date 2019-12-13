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В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов
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РИА Новости

В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов

11:55 13.12.2019
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© Depositphotos / lufimorganТаракан
Таракан
© Depositphotos / lufimorgan
КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Компания Delivery Club проводит проверку после появления видео, на котором фирменный рюкзак для доставки еды заснят среди тараканов в красноярской квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее на сайте местного телеканала "ТВК" появилось видео очевидца, который запечатлел рюкзак в квартире среди тараканов. Автор видео за кадром сообщает, что является дезинсектором и приехал обрабатывать квартиру от насекомых. Он утверждает, что посоветовал хозяевам квартиры убрать сумку на балкон, так как после процедуры с ней будет нежелательно ходить по городу, однако они отказались.
"Попавший на видео рюкзак, безусловно, больше не будет использоваться для доставки. Курьеры, доставляющие заказы Delivery Club в Красноярске, работают в логистических компаниях, с которыми мы сотрудничаем. Мы проверим работу подрядчика, являющегося работодателем данного курьера. Владелец сумки уже исключен из списка курьеров, авторизованных для работы с Delivery Club", - говорится в официальном ответе пресс-службы.
Там также уточнили, что рюкзаки между сменами остаются у курьеров, и к условиям их хранения предъявляются строгие требования, состояние сумок регулярно проверяется.
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Delivery ClubЗдоровье - ОбществоКрасноярскОбщество
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