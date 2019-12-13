В службе доставки еды проверят видео с сумкой курьера среди тараканов

"Попавший на видео рюкзак, безусловно, больше не будет использоваться для доставки. Курьеры, доставляющие заказы Delivery Club в Красноярске, работают в логистических компаниях, с которыми мы сотрудничаем. Мы проверим работу подрядчика, являющегося работодателем данного курьера. Владелец сумки уже исключен из списка курьеров, авторизованных для работы с Delivery Club", - говорится в официальном ответе пресс-службы.