Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров

Как сообщается, сильные пожары затронули коммуны Вальпараисо и Винья-дель-Мар и подошли близко к жилым районам. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В четверг утром ONEMI сообщила, что на тушение пожаров была направлена спецтехника, включая семь самолетов и девять вертолетов.