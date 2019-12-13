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Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров
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РИА Новости

Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров

11:48 13.12.2019
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© AP PhotoЛесные пожары в Вальпараисо, Чили
Лесные пожары в Вальпараисо, Чили
© AP Photo
Лесные пожары в Вальпараисо, Чили. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Красный уровень опасности объявлен на территории области Вальпараисо в центральной части Чили из-за природных пожаров, охвативших площадь, превышающую 200 гектаров, сообщает издание Tercera со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (ONEMI).
Как сообщается, сильные пожары затронули коммуны Вальпараисо и Винья-дель-Мар и подошли близко к жилым районам. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В четверг утром ONEMI сообщила, что на тушение пожаров была направлена спецтехника, включая семь самолетов и девять вертолетов.
По данным СМИ, одна из автомагистралей была перекрыта для движения.
"Работа продолжается... На данный момент есть двое пострадавших среди пожарных, они были направлены в больницу", - говорится в сообщении местного пожарного управления в Twitter.
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