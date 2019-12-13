Урин прокомментировал обвинения в расизме из-за грима в "Баядерке"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большой театр не будет включаться в дискуссию, инициированную американской прима-балериной Мисти Коупленд, о "некорректном" гриме, который традиционно используется в балете "Баядерка", заявил РИА Новости гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Ранее темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд в своем Instagram опубликовала фотографию двух балерин Большого театра. Они были сфотографированы во время репетиции балета "Баядерка", в костюмах и коричневом гриме, нанесенном на лица и руки. Использование подобного грима показалось Коупленд проявлением расизма.
"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет", - сказал Урин.