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2019-12-13T11:45+0300
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Урин прокомментировал обвинения в расизме из-за грима в "Баядерке"
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РИА Новости

Урин прокомментировал обвинения в расизме из-за грима в "Баядерке"

11:45 13.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большой театр не будет включаться в дискуссию, инициированную американской прима-балериной Мисти Коупленд, о "некорректном" гриме, который традиционно используется в балете "Баядерка", заявил РИА Новости гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Ранее темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд в своем Instagram опубликовала фотографию двух балерин Большого театра. Они были сфотографированы во время репетиции балета "Баядерка", в костюмах и коричневом гриме, нанесенном на лица и руки. Использование подобного грима показалось Коупленд проявлением расизма.
"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет", - сказал Урин.
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КультураМисти КоуплендВладимир УринБольшой театрМоскваРоссия
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