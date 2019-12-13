Китай отметил негативное влияние нарушений договоров со стороны США

"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракеты Пентагон провел испытание ракеты, запрещенной ранее договором о РСМД. Военный политолог Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что разрабатывать эту ракету должны были еще во время действия договора.