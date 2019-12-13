Китай отметил негативное влияние нарушений договоров со стороны США

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно признать негативное влияние от постоянного нарушения международных договоров со стороны Вашингтона, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя испытание в США ракеты, ранее запрещенной ДРСМД.
Ранее представитель авиабазы "Ванденберг" сообщил РИА Новости, что США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную договором о РСМД. Глава Пентагона Марк Эстер заявил, что испытание прошло успешно.
"Китайская сторона считает, что международное сообщество должно протереть глаза, признать злостные намерения и негативное влияние от постоянного нарушения США договоров и постоянных запусков ракет, сообща защищать существующий международный механизм контроля над вооружениями", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она призвала американскую сторону отказаться от устаревшего мышления холодной войны и игры с нулевой суммой, прилагать больше усилия для поддержания глобального стратегического баланса, стабильности, мира и безопасности.