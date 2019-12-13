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Китай отметил негативное влияние нарушений договоров со стороны США
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РИА Новости

Китай отметил негативное влияние нарушений договоров со стороны США

11:45 13.12.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно признать негативное влияние от постоянного нарушения международных договоров со стороны Вашингтона, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя испытание в США ракеты, ранее запрещенной ДРСМД.
Ранее представитель авиабазы "Ванденберг" сообщил РИА Новости, что США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную договором о РСМД. Глава Пентагона Марк Эстер заявил, что испытание прошло успешно.
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
11:07
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
"Китайская сторона считает, что международное сообщество должно протереть глаза, признать злостные намерения и негативное влияние от постоянного нарушения США договоров и постоянных запусков ракет, сообща защищать существующий международный механизм контроля над вооружениями", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она призвала американскую сторону отказаться от устаревшего мышления холодной войны и игры с нулевой суммой, прилагать больше усилия для поддержания глобального стратегического баланса, стабильности, мира и безопасности.
Глава Пентагона Марк Эспер
08:55Сказано в эфире
"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракетыПентагон провел испытание ракеты, запрещенной ранее договором о РСМД. Военный политолог Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что разрабатывать эту ракету должны были еще во время действия договора.
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Выход США из договора о РСМДХуа ЧуньинМинистерство обороны СШАМИД КНРСШАВ мире
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