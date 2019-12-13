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Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
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РИА Новости

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

11:54 13.12.2019 (обновлено: 12:23 13.12.2019)
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© Фото : информационный ресурс "Черноморский флот" / А.БричевскийГидрографическое судно "Донузлав"
Гидрографическое судно Донузлав
© Фото : информационный ресурс "Черноморский флот" / А.Бричевский
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа России.
Открытие сделали в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой моряки прошли более 5,5 тысячи морских миль и обследовали акваторию площадью около семи тысяч квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях.
Помимо обнаружения новых географических объектов, гидрографы изучили три коралловых острова, отмечается в сообщении.
Предыдущее исследование проводилось в 1911 году, нынешнее поможет заполнить белые пятна на отдельных участках акватории.
Результаты переданы в центральное картографическое производство ВМФ для корректировки навигационных карт.
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Красное мореЧерное мореСредиземное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииОбществоВ мире
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