Вышинский отметил высокий профессионализм российских СМИ

"Наши (журналисты) всегда едут туда, где можно записать яркий стендап, если что-то произошло - едут и проверяют. История с "Белыми касками" самая показательная. Западные журналисты ... сейчас предпочитают писать материал из гостиниц, записывать стендап на фоне отдалённого пожарища и это выдавать за материал из гущи событий. Я делаю простой личный вывод: на сегодняшний день наши СМИ более профессиональные, чем западные", - рассказал Вышинский на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".