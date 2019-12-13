Вышинский отметил высокий профессионализм российских СМИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские СМИ на сегодняшний день являются более профессиональными, чем западные, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Наши (журналисты) всегда едут туда, где можно записать яркий стендап, если что-то произошло - едут и проверяют. История с "Белыми касками" самая показательная. Западные журналисты ... сейчас предпочитают писать материал из гостиниц, записывать стендап на фоне отдалённого пожарища и это выдавать за материал из гущи событий. Я делаю простой личный вывод: на сегодняшний день наши СМИ более профессиональные, чем западные", - рассказал Вышинский на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению Вышинского, остаётся только посетовать, что журналистика в этом смысле теряется как профессия.
"Конечно, все мы люди с какими-то позициями, с социальными, идеологическими представлениям и так далее. Но врачи лечат всех, оперирует всех... В этой ситуации мы стараемся оставаться и остаёмся классическими журналистами, а наши коллеги, увы, превращаются в советских журналистов 70-х годов, на мой взгляд", - отметил Вышинский.
Журналист также обратил внимание на результаты исследования "Осьминог 1.1", проведенного специалистами МИА "Россия сегодня". Оно показало, что российские СМИ более сбалансированно освещают события в странах G7, чем наоборот. В частности, в российских медиа насчитано 67% нейтральных, 31% негативных и 2% позитивных материалов о США, тогда как в американских - 8,8% нейтральных, 91% негативных и 0,2% позитивных текстов об РФ.
"Это простая иллюстрация соблюдения простого факта: всегда есть конфликт позиций между Россией и США. В любом конфликте должны быть представлены две стороны, две позиции, должен быть баланс. Так вот, баланс в российских СМИ есть, в американских баланса нет. Точка", - рассказал Вышинский.
В рамках исследования "Осьминог 1.1" было проанализировано почти 65 тысяч материалов о странах G7 в топ-13 российских СМИ в первом полугодии нынешнего года. 71% из них оказались нейтральными по тональности, 24% - критическими и 5% - позитивными.
Ранее мониторинг "России сегодня" показал, почти 50% статей и новостных сообщений, появившихся за тот же период в популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, были критическими, 48% - безоценочными и лишь 2% - положительными.
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