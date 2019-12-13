Власти Хакасии объяснили уменьшение прожиточного минимума

"Исходя из информации, которую представляет статистика, величина прожиточного минимума в течение года (поквартально) может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Как правило, величина прожиточного минимума за 3-й квартал снижается в сравнении с прожиточным минимумом за 2-й квартал текущего года. Это объясняется сезонным снижением цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть в потребительской корзине (26%)", - говорится в ответе пресс-службы агентству.