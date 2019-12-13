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Власти Хакасии объяснили уменьшение прожиточного минимума
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РИА Новости

Власти Хакасии объяснили уменьшение прожиточного минимума

11:35 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка у прилавка с овощами
Девушка у прилавка с овощами
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Девушка у прилавка с овощами. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Уменьшение величины прожиточного минимума в Хакасии объясняется сезонным снижением цен на овощи и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Исходя из информации, которую представляет статистика, величина прожиточного минимума в течение года (поквартально) может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Как правило, величина прожиточного минимума за 3-й квартал снижается в сравнении с прожиточным минимумом за 2-й квартал текущего года. Это объясняется сезонным снижением цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть в потребительской корзине (26%)", - говорится в ответе пресс-службы агентству.
В начале марта глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения. Исходя из документа, в третьем квартале 2019 года для пенсионеров уровень прожиточного составил 8908 рублей, для детей - 11683 рубля, для трудоспособного населения - 11734 рубля. Таким образом уровень прожиточного минимума снизился по сравнению с предыдущим кварталом для пенсионеров на 49 рублей, для детей - на 22 рубля, для трудоспособных граждан - на 18 рублей. Некоторые местные СМИ выступили с критикой такого решения.
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Валентин КоноваловХакасияКрасноярскОбщество
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