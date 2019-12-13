"Хаббл" снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" снова запечатлел комету Борисова во время ее максимального приближения к Солнцу. До этого ему удавалось заснять этот межзвездный объект в октябре и ноябре этого года. Снимки Космический телескоп "Хаббл" снова запечатлел комету Борисова во время ее максимального приближения к Солнцу. До этого ему удавалось заснять этот межзвездный объект в октябре и ноябре этого года. Снимки опубликованы на сайте проекта Hubble.

Комета 2I/Borisov была открыта 30 августа 2019 года сотрудником астрономической станции ГАИШ МГУ в Крыму Геннадием Борисовым. Он сообщил о своем открытии в Центр малых планет Международного астрономического союза в Кембридже (США). Центр изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения НАСА рассчитал орбиту кометы, показав, что это — межзвездное тело, прилетевшее к нам из другой части галактики.

2I/Borisov — всего лишь второй из известных межзвездных объектов, пролетающих через Солнечную систему. Первым был астероид 1I/Оумуамуа, который в октябре 2017 года прошел на расстоянии около 38 миллионов километров от Солнца и покинул Солнечную систему.

12 октября этого года космическому телескопу "Хаббл" удалось сделать серию снимков кометы Борисова, пролетающей со скоростью более 175 тысяч километров в час на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли.

16 ноября "Хаббл" еще раз снял комету, когда она находилась на расстояние 326 миллионов километров от Земли. На этом эффектном снимке комета видна рядом со спиральной галактикой 2MASX J10500165-0152029. Яркое центральное ядро ​​галактики на изображении размыто, потому что "Хаббл" следил за кометой. Хвост выброшенной пыли отходит в верхний правый угол.

И, наконец, 9 декабря "Хаббл" снова запечатлел комету 2I/Borisov, теперь уже в точке перигелия — во время ее ближайшего подхода к Солнцу. В этот момент она находилась на расстоянии 298 миллионов километров от Земли, вблизи внутреннего края пояса астероидов. Несмотря на то, что это самый крупный план объекта, на снимке все еще невозможно четко различить ядро, состоящее из скопления льда и пыли, но хорошо видная яркая центральная часть — кома, состоящая из пыли, покидающей поверхность кометы.

"Основываясь на снимках телескопа "Хаббл" мы можем оценить верхний предел размера ядра кометы Борисова, что очень важно, — приводятся на сайте проекта слова Дэвида Джуитта (David Jewitt), профессор планетологии и астрономии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. — Удивительно, но снимки показывают, что ядро имеет радиус меньше полукилометра. Это примерно в 15 раз меньше, чем предполагали предыдущие исследования. Знание размера ядра полезно для оценки того, насколько распространены такие объекты в Солнечной системе и в нашей галактике. Борисов — первая известная межзвездная комета, и мы хотели бы знать, сколько их еще может быть".