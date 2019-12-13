Врио губернатора Приангарья отправится в пострадавший от паводка Тулун

ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу планирует отправиться с рабочей поездкой в пострадавший от паводка Тулун.
В пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента и членам правительства Кобзева, который указом президента после отставки губернатора Сергея Левченко был назначен врио главы Приангарья. Своей приоритетной задачей Кобзев назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.
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"Уже завтра я планирую поездку в Тулун", - сказал Кобзев журналистам.
Меняйло, комментируя ситуацию в подтопленных территориях, отметил, что Левченко была проделана большая работа, выданы практически все сертификаты на приобретение жилья, активизировались темпы строительства, но есть проблема с восстановлением прав граждан. Для ее решения, по словам полпреда, надо перейти к персонифицированным спискам, чтобы выяснить, кто из местных жителей планирует купить строящееся в Тулуне и Нижнеудинске жилье. Также надо понять, сколько семей еще не сделали капремонт, где они живут сейчас, сколько домов, которые ремонтируются, весной могут прийти в негодность, добавил Меняйло.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.