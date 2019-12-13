Врио губернатора Приангарья отправится в пострадавший от паводка Тулун

Меняйло, комментируя ситуацию в подтопленных территориях, отметил, что Левченко была проделана большая работа, выданы практически все сертификаты на приобретение жилья, активизировались темпы строительства, но есть проблема с восстановлением прав граждан. Для ее решения, по словам полпреда, надо перейти к персонифицированным спискам, чтобы выяснить, кто из местных жителей планирует купить строящееся в Тулуне и Нижнеудинске жилье. Также надо понять, сколько семей еще не сделали капремонт, где они живут сейчас, сколько домов, которые ремонтируются, весной могут прийти в негодность, добавил Меняйло.