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Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
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РИА Новости

Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ

11:29 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Венгрия с момента введения санкций потеряла 8 миллиардов долларов из-за падения торгового оборота с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Мы, венгры, с момента введения санкций потеряли 8 миллиардов долларов. Наша задача заключается в том, чтобы мы все-таки оказывали поддержку венгерским предприятиям на российском рынке", - заявил глава МИД Венгрии на церемонии открытия партнерского офиса Венгерского агентства по развитию экспорта (HEPA).
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"Когда мы говорим о Европейском Союзе и отношениях с Россией, тогда обычно мы слышим: "конфликты", "дискуссии". Но это только поверхность. Очень часто это как театральное представление. Потому что, если посмотреть, каково действительное содержание этих вещей, тогда мы увидим, что тут существует очень сильное экономическое сотрудничество между западноевропейскими странами и Россией, это коммерция, торговля, инвестиции", - отметил министр.
По данным главы МИД, Германия в прошлом году увеличила свой торговый оборот с Россией на 56%, Франция - на 45%, Италия - на 37%.
"Более того, торговый оборот Германии в прошлом году превысил 60 миллиардов долларов. У нас в 2014 году - еще до санкций - оборот был в 10 миллиардов. В прошлом году - 6,7 миллиарда долларов... Достигли только двух третей оборота с 2014 года", - пояснил министр, добавив, что если Венгрия не окажет своим предприятиям поддержку на российском рынке, тогда "рассчитывать на дальнейшие успехи не придется".
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В пятницу в Москве при поддержке ТПП РФ состоялось открытие партнерского офиса Венгерского агентства по развитию экспорта. Задачей HEPA является содействие выходу на внешние рынки венгерских компаний, предлагающих конкурентоспособную экспортную продукцию, технологии и услуги с учетом специфических особенностей конкретной страны. Деятельность офиса охватывает Россию, Казахстан, Беларусь, Грузию и Азербайджан.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
20130000
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Реакция на санкцииСанкцииМИД ВенгрииПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииРоссияВенгрияЭкономика
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