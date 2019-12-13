В Ханты-Мансийске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 73

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ханты-Мансийске, где заразились воспитанники детского сада, возросло до 73, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее ведомство сообщало, что в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске наблюдается "подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией", какой - не уточнялось. Всего, по данным на четверг, было зарегистрировано 63 случая. Вскоре прокуратура Югры заявила, что проводится проверка по факту "массового заболевания сальмонеллезом", точное число заболевших воспитанников надзорный орган не называл. Свою проверку проводит окружное следственное управление СК РФ.

"Четыре человека получают лечение в стационаре, остальные амбулаторно - всего 73 случая. "Тяжелых" нет", - сказал в пятницу представитель депздрава.

В администрации Ханты-Мансийска пояснили РИА Новости, что детский сад закрыт на карантин с 10 декабря, говорить о точных причинах случившегося рано - необходимо дождаться результатов исследований. Ранее сообщалось, что остальные образовательные учреждения в окружной столице работают в обычном режиме.