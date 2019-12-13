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В Ханты-Мансийске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 73
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РИА Новости

В Ханты-Мансийске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 73

11:25 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ханты-Мансийске, где заразились воспитанники детского сада, возросло до 73, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном департаменте здравоохранения.
Ранее ведомство сообщало, что в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске наблюдается "подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией", какой - не уточнялось. Всего, по данным на четверг, было зарегистрировано 63 случая. Вскоре прокуратура Югры заявила, что проводится проверка по факту "массового заболевания сальмонеллезом", точное число заболевших воспитанников надзорный орган не называл. Свою проверку проводит окружное следственное управление СК РФ.
"Четыре человека получают лечение в стационаре, остальные амбулаторно - всего 73 случая. "Тяжелых" нет", - сказал в пятницу представитель депздрава.
В администрации Ханты-Мансийска пояснили РИА Новости, что детский сад закрыт на карантин с 10 декабря, говорить о точных причинах случившегося рано - необходимо дождаться результатов исследований. Ранее сообщалось, что остальные образовательные учреждения в окружной столице работают в обычном режиме.
Детский сад
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Согласно информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, среди заболевших один взрослый, остальные - дети. Другой источник, знакомый с ситуацией, заявил, что говорить о диагнозе "сальмонеллез" у всех заболевших на данный момент нельзя. При этом он добавил, что в дошкольных учреждениях города после произошедшего ограничили использование ряда продуктов.
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Ханты-МансийскПроисшествия
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