В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку

НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника с помощью комплексов Военнослужащие зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника с помощью комплексов С-400 "Триумф" , сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие зенитно-ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника на особо важные объекты", - говорится в сообщении.

В ходе учения зенитчики совершили 20-километровый марш к месту патрулирования, заступили на дежурство по прикрытию объектов от воздушного нападения.

"Дежурная смена радиолокационной станции "Байкал-1М" обнаружила средства воздушного нападения условного противника. Во время выполнения учебно-боевой задачи расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" произвели сопровождение и захват средств воздушного нападения. Расчеты успешно поразили крылатые ракеты и авиацию электронными (учебными) пусками", - сообщили в пресс-службе.