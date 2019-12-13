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В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку
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РИА Новости

В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку

11:22 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника с помощью комплексов С-400 "Триумф", сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
"Военнослужащие зенитно-ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника на особо важные объекты", - говорится в сообщении.
В ходе учения зенитчики совершили 20-километровый марш к месту патрулирования, заступили на дежурство по прикрытию объектов от воздушного нападения.
"Дежурная смена радиолокационной станции "Байкал-1М" обнаружила средства воздушного нападения условного противника. Во время выполнения учебно-боевой задачи расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" произвели сопровождение и захват средств воздушного нападения. Расчеты успешно поразили крылатые ракеты и авиацию электронными (учебными) пусками", - сообщили в пресс-службе.
В практических действиях были задействованы более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
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С-400 «Триумф»НовосибирскНовосибирская областьБезопасность
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