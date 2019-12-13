На "Адмирале Кузнецове" потушили пожар

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушен в районе восьми утра в пятницу. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева", — сказал собеседник агентства.
Глава ОСК подчеркнул, что ежечасно получает доклады с места.
Таким образом, на ликвидацию ЧП ушли без малого одни сутки: первая информация о пожаре поступила накануне около 11 утра.
Огонь вспыхнул в ходе сварочных работ на первом энергоблоке от искры, попавшей в трюмное отделение. Погиб один человек, более десяти пострадали.
18 ноября 2016, 17:13Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.