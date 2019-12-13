На "Адмирале Кузнецове" потушили пожар

"Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушен в районе восьми утра в пятницу. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева", — сказал собеседник агентства.