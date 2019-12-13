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На "Адмирале Кузнецове" потушили пожар
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РИА Новости

На "Адмирале Кузнецове" потушили пожар

11:18 13.12.2019 (обновлено: 12:22 13.12.2019)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушен в районе восьми утра в пятницу. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева", — сказал собеседник агентства.
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
Вчера, 19:56
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Глава ОСК подчеркнул, что ежечасно получает доклады с места.
Таким образом, на ликвидацию ЧП ушли без малого одни сутки: первая информация о пожаре поступила накануне около 11 утра.
Огонь вспыхнул в ходе сварочных работ на первом энергоблоке от искры, попавшей в трюмное отделение. Погиб один человек, более десяти пострадали.
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
18 ноября 2016, 17:13
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Владимир КоролевВладимир Королев (вице-адмирал)Алексей РахмановПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияПроисшествия
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