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2019-12-13T12:24+0300
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Умерла актриса Екатерина Дурова
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РИА Новости

Умерла актриса Екатерина Дурова

11:13 13.12.2019 (обновлено: 12:24 13.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Актриса Екатерина Дурова
Актриса Екатерина Дурова
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov /
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
О дате и месте прощания станет известно позже.
Дурова родилась в творческой семье. Ее отец — народный артист СССР Лев Дуров, мать — актриса "Современника" и "Ленкома" Ирина Кириченко. После окончания ГИТИСа играла в Театре на Таганке, а затем перешла в труппу Театра на Малой Бронной.
Актриса снималась в фильмах "Школьный вальс", "Юрьев день", "Короткое замыкание", "Кровавая барыня", а также в "Ералаше".
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КультураЛев ДуровТеатр на Малой БроннойГИТИСРоссия
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