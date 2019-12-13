Умерла актриса Екатерина Дурова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
О дате и месте прощания станет известно позже.
Дурова родилась в творческой семье. Ее отец — народный артист СССР Лев Дуров, мать — актриса "Современника" и "Ленкома" Ирина Кириченко. После окончания ГИТИСа играла в Театре на Таганке, а затем перешла в труппу Театра на Малой Бронной.
Актриса снималась в фильмах "Школьный вальс", "Юрьев день", "Короткое замыкание", "Кровавая барыня", а также в "Ералаше".